Пускай улыбка не сходит с лица: подборка смешных анекдотов на вечер

До свадьбы не показывайте жениха красивым подружкам. А вот после свадьбы опасны даже страшненькие.

Перестать поправляться очень просто. Если вы будете есть только салатные листья на завтрак, обед, и ужин, выпивать ведро воды в день, и проводить в спортзале по 12 часов еждедневно, то уже через полгода заметите, что набор веса почти остановился.

Когда утром приезжаю на работу в настроении "так себе", директор говорит - Опять сегодня на метле прилетела...

После первой тренировки в фитнес-центре сидим с подругой на ковриках на полу, чуть живые. Я, мягко говоря, не худышка, она худенькая, ни грамма лишнего. И она, критически осматривая меня, говорит: "Зачем мы сюда приперлись! Пока ты похудеешь, я тут сдохну!"

Психиатр тычет мне листок бумаги с кляксой: — Что вы видите? — Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости. Доктор, всхлипывая: — А на картинке? . . Захотелось его обнять.