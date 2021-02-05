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Пятница, 05.02.2021
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С добрым утром: подборка уморительных анекдотов

С добрым утром: подборка уморительных анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Диспетчер Скорой помощи разговаривает по телефону: — "Женщина, не кричите, говорите внятно, *б*нулся — это он упал или сошел с ума? ... "

Журналист берет интервью у маститого художника: — Скажите, мэтр, в начале вашей творческой карьеры вашей самой большой гордостью, наверное, была первая персональная выставка? — Нет, это был тот момент, когда мне сообщила полиция, что из местного музея украли именно мою картину!

Муж жене: — Представляешь, ученые выяснили, что мужчина в день произносит 4000 слов, а женщина — более 8000. Жена кричит с кухни: — Это потому, что вам блин, все по два раза надо повторять! Муж: — Что?

— Я в детстве боялась, что гусеница залезет мне в ухо, пока я сплю. И до сих пор боюсь. Вот что может ей помешать? — Твои тараканы. Они крикнут: "Занято!"

Пускай улыбка не сходит с лица: подборка смешных анекдотов на вечер

Британские ученые доказали, что одна кастрюля борща продлевает брак на неделю.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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