С добрым утром: подборка уморительных анекдотов

Диспетчер Скорой помощи разговаривает по телефону: — "Женщина, не кричите, говорите внятно, *б*нулся — это он упал или сошел с ума? ... "

Журналист берет интервью у маститого художника: — Скажите, мэтр, в начале вашей творческой карьеры вашей самой большой гордостью, наверное, была первая персональная выставка? — Нет, это был тот момент, когда мне сообщила полиция, что из местного музея украли именно мою картину!

Муж жене: — Представляешь, ученые выяснили, что мужчина в день произносит 4000 слов, а женщина — более 8000. Жена кричит с кухни: — Это потому, что вам блин, все по два раза надо повторять! Муж: — Что?

— Я в детстве боялась, что гусеница залезет мне в ухо, пока я сплю. И до сих пор боюсь. Вот что может ей помешать? — Твои тараканы. Они крикнут: "Занято!"

Британские ученые доказали, что одна кастрюля борща продлевает брак на неделю.