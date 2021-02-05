Ты - не ты, когда грустишь: свежие анекдоты на день

Быстры и темны воды эволюции. Бывает что задремлешь с удочкой - а тут рядом жизнь выходит из воды на сушу, забирает у другой жизни две бутылки, и возвращается обратно в воду.

Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя, перестаньте есть после шести вечера, и за две недели потеряете 14 дней веселой жизни.

- Говорят, что изобрели потрясающее косметическое средство, от которого все становятся красивыми.

- Это ты мне говоришь? Я его уже попробовала.

- Правда? Я так и думала, что это сплошной обман.

Ранним утром в отделение полиции на пульт дежурного поступил странный звонок. Странным было то, что до этого пульт от телевизора не звонил.

- Милый, а где мой велотренажер?

- Выбросил его! Задолбала эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь...