Лучшее время для улыбки: вечерние анекдоты

Морда у кота должна быть такая, чтобы в ведре застревала, когда пьет. Иначе это не кот, а так, карикатура одна, мышам на смех.

Недавно австралийские врачи установили высокую эффективность марихуаны в терапии ковида.

А до этого английские врачи установили способность крепкого алкоголя блокировать проникновение вируса вглубь организма.

Я, между прочим, всегда это знал.

В морге после вскрытия трупа ассистент спрашивает патологоанатома:

- Какую причину смерти указывать в заключении?

- Пиши - коронавирус.

- Но у него же шесть ножевых и два огнестрельных!

- Пиши - коронавирус при наличии сопутствующих заболеваний!

Лучший способ запомнить день рождения своей жены - это один раз забыть его...

- Алло, доктор! Мой муж меня игнорирует, постоянно ссылается на работу.

- Дорогая, извини, не могу сейчас говорить, у меня пациент. Пока.