Лучшее время для улыбки: вечерние анекдоты

Морда у кота должна быть такая, чтобы в ведре застревала, когда пьет. Иначе это не кот, а так, карикатура одна, мышам на смех.
Недавно австралийские врачи установили высокую эффективность марихуаны в терапии ковида.
А до этого английские врачи установили способность крепкого алкоголя блокировать проникновение вируса вглубь организма.
Я, между прочим, всегда это знал.
В морге после вскрытия трупа ассистент спрашивает патологоанатома:
- Какую причину смерти указывать в заключении?
- Пиши - коронавирус.
- Но у него же шесть ножевых и два огнестрельных!
- Пиши - коронавирус при наличии сопутствующих заболеваний!
Лучший способ запомнить день рождения своей жены - это один раз забыть его...
- Алло, доктор! Мой муж меня игнорирует, постоянно ссылается на работу.
- Дорогая, извини, не могу сейчас говорить, у меня пациент. Пока.