Ни секунды для грусти: забавные анекдоты на утро

Почему, когда меряешь новые кроссовки, твои сразу становятся похожи на какое-то грязное рванье, которое ты отобрала у бомжа?
- У вас есть стакан вода?
- Не вода, а воды!
- Хорошо. Вы продаете воды?
- Не воды, а воду!
- Так! Вы тут грамматикой занимаетесь или водов продаете?
Летом у пивного ларька:
- Женщина! Почему у вас пиво теплое?
- Не может быть! Полчаса назад ведро холодной воды в него влила!
Жена со свирепым лицом врывается домой и кричит мужу:
- Все! Надоело! Я купила себе большой чемодан, сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!
- Поздно, родная. Твоя мама уже у нас. Она только что сама ушла от твоего папы!
Мужик провалился в колодец и просидел там 5 дней. Спасатели нашли его и вытащили, тут же вызвали жену.
Жена очень радовалась и прыгала от счастья, так как думала, что никогда не увидит своего мужа трезвым.