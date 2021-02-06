Ни секунды для грусти: забавные анекдоты на утро

Почему, когда меряешь новые кроссовки, твои сразу становятся похожи на какое-то грязное рванье, которое ты отобрала у бомжа?

- У вас есть стакан вода?

- Не вода, а воды!

- Хорошо. Вы продаете воды?

- Не воды, а воду!

- Так! Вы тут грамматикой занимаетесь или водов продаете?

Летом у пивного ларька:

- Женщина! Почему у вас пиво теплое?

- Не может быть! Полчаса назад ведро холодной воды в него влила!

Жена со свирепым лицом врывается домой и кричит мужу:

- Все! Надоело! Я купила себе большой чемодан, сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!

- Поздно, родная. Твоя мама уже у нас. Она только что сама ушла от твоего папы!

Мужик провалился в колодец и просидел там 5 дней. Спасатели нашли его и вытащили, тут же вызвали жену.

Жена очень радовалась и прыгала от счастья, так как думала, что никогда не увидит своего мужа трезвым.