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Суббота, 06.02.2021
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Ни секунды для грусти: забавные анекдоты на утро

Ни секунды для грусти: забавные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Почему, когда меряешь новые кроссовки, твои сразу становятся похожи на какое-то грязное рванье, которое ты отобрала у бомжа?

- У вас есть стакан вода?

- Не вода, а воды!

- Хорошо. Вы продаете воды?

- Не воды, а воду!

- Так! Вы тут грамматикой занимаетесь или водов продаете?

Летом у пивного ларька:

- Женщина! Почему у вас пиво теплое?

- Не может быть! Полчаса назад ведро холодной воды в него влила!

Жена со свирепым лицом врывается домой и кричит мужу:

- Все! Надоело! Я купила себе большой чемодан, сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!

- Поздно, родная. Твоя мама уже у нас. Она только что сама ушла от твоего папы!

Лучшее время для улыбки: вечерние анекдоты

Мужик провалился в колодец и просидел там 5 дней. Спасатели нашли его и вытащили, тут же вызвали жену.

Жена очень радовалась и прыгала от счастья, так как думала, что никогда не увидит своего мужа трезвым.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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