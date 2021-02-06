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С нами не соскучишься: новая подборка анекдотов на вечер

С нами не соскучишься: новая подборка анекдотов на вечер
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

Овдовевшая молодая женщина говорит подруге:

- Теперь я с ужасом ожидаю, когда часы ночью пробьют двенадцать.

- Почему?

- Обычно в этот час покойники выходят из могил. Я боюсь, что явится мой муж.

- Да что ты! Ведь он никогда не возвращался домой раньше трех часов утра.

Когда падал метеорит, динозавры про него хотя бы новости не читали целыми днями, он просто грохнул и все, без драмы и нагнетания. Вот было времечко.

- Доктор, мне кажется, в прошлом году я был у вас на приеме.

- Это невозможно.

- Почему?

- Я патологоанатом.

Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!

Все прекрасное начинается с улыбки: свежие анекдоты

Запоздавший гость садится за стол, подвигает вазочку с черной икрой и начинает есть ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо шепчет: - Милейший, это же вам не каша... - Ну, что Вы, никакого сравнения!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 620

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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