Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты для настроения

Мужчина обращается к проводнице вагона:
- А у вас курить можно?
- Нет.
- А откуда тогда эти окурки?
- Так те не спрашивали!
У меня словно раздвоение личности. С одной стороны я супер-саркастический злой гений, который подкалывает и издевается над людьми. С другой я нежная сопливая хрень, которой хочется любви.
- Вот говорят, что хороший любовник это тот, после секса с которым обессиленная женщина сразу же засыпает.
- Наверное я очень хорош! У меня женщины засыпают еще во время секса!
Если не накосячит менеджер, то накосячит склад, если не склад, то выдача, если не выдача, то касса.
А если все отработали хорошо - то бухгалтерия не упустит свой шанс.
Знаешь, милая, хватит меня угнетать! Сейчас пойду с друзьями на футбол. Там напьюсь до поросячьего визга, потом пойдем с Васей по бабам, а потом уже завалюсь домой под утро! Угадай, кто снимет с меня ботинки?
- Патологоанатом!