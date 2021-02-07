Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты для настроения

Мужчина обращается к проводнице вагона:

- А у вас курить можно?

- Нет.

- А откуда тогда эти окурки?

- Так те не спрашивали!

У меня словно раздвоение личности. С одной стороны я супер-саркастический злой гений, который подкалывает и издевается над людьми. С другой я нежная сопливая хрень, которой хочется любви.

- Вот говорят, что хороший любовник это тот, после секса с которым обессиленная женщина сразу же засыпает.

- Наверное я очень хорош! У меня женщины засыпают еще во время секса!

Если не накосячит менеджер, то накосячит склад, если не склад, то выдача, если не выдача, то касса.

А если все отработали хорошо - то бухгалтерия не упустит свой шанс.

Знаешь, милая, хватит меня угнетать! Сейчас пойду с друзьями на футбол. Там напьюсь до поросячьего визга, потом пойдем с Васей по бабам, а потом уже завалюсь домой под утро! Угадай, кто снимет с меня ботинки?

- Патологоанатом!