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Воскресенье, 07.02.2021
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Для печали нет причин: уморительные анекдоты в этот день

Для печали нет причин: уморительные анекдоты в этот день
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

Предсказания сурка Фила верны только в 39% случаев, что немного точнее, чем у обычного телевизионного метеоролога.

Менее одного процента чего угодно в Китае - это больше чем до фига в любом другом месте.

Если мужчина забывает починить в ванной кран - устройте ему ролевую игру, где он будет сантехником. А когда он починит кран, дайте ему денег и ложитесь спать.

Врач - пациенту:

- Курите?

- Да!

- Пьете?

- Да!

- Ну так чего же вы хотите после этого?

- Бабу!

Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты для настроения

"Мне не нравится, как ты ответил на мой вопрос, поэтому спрошу еще 10 раз, вдруг ты ответишь как мне хочется" - женщины.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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