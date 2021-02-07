Для печали нет причин: уморительные анекдоты в этот день

Предсказания сурка Фила верны только в 39% случаев, что немного точнее, чем у обычного телевизионного метеоролога.

Менее одного процента чего угодно в Китае - это больше чем до фига в любом другом месте.

Если мужчина забывает починить в ванной кран - устройте ему ролевую игру, где он будет сантехником. А когда он починит кран, дайте ему денег и ложитесь спать.

Врач - пациенту:

- Курите?

- Да!

- Пьете?

- Да!

- Ну так чего же вы хотите после этого?

- Бабу!

"Мне не нравится, как ты ответил на мой вопрос, поэтому спрошу еще 10 раз, вдруг ты ответишь как мне хочется" - женщины.