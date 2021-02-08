Не переставайте смеяться от души: утренние анекдоты

Купила китайский чай для похудения "летящая ласточка". После первой чашки рванула на гнездо...
- Петя, вот ты ко мне сразу лезешь, а в книжках пишут, что нужна прелюдия.
- Маша, ты чего такого придумала? Как же это можно, при людях-то?
Мама Вовочки разговаривает с учителем:
- Мой Вовочка просто гений. У него так много гениальных идей, разве не так?
- Конечно он гений... Особенно, когда дело доходит до уроков химии.
Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку дома оставил не потому что у тебя есть другая женщина, а потому что у тебя есть другая удочка?
В школе:
- Вовочка, ты меня окончательно достал: я хочу видеть твоего папу.
- Нет, Марья Ивановна и еще раз нет.
- Это еще почему?
- Нечего чужих мужиков отбивать.