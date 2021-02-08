Не переставайте смеяться от души: утренние анекдоты

Купила китайский чай для похудения "летящая ласточка". После первой чашки рванула на гнездо...

- Петя, вот ты ко мне сразу лезешь, а в книжках пишут, что нужна прелюдия.

- Маша, ты чего такого придумала? Как же это можно, при людях-то?

Мама Вовочки разговаривает с учителем:

- Мой Вовочка просто гений. У него так много гениальных идей, разве не так?

- Конечно он гений... Особенно, когда дело доходит до уроков химии.

Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку дома оставил не потому что у тебя есть другая женщина, а потому что у тебя есть другая удочка?

В школе:

- Вовочка, ты меня окончательно достал: я хочу видеть твоего папу.

- Нет, Марья Ивановна и еще раз нет.

- Это еще почему?

- Нечего чужих мужиков отбивать.