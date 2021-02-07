Угорала даже Несмеяна: новые анекдоты этим вечером

Вчера, когда я сдал тест на коронавирус, врач спросила меня заметил ли я потерю вкуса.

Я ответил - "Нет. Я всегда носил одежду такого стиля".

- Знаешь Тамара, если твой муж четыре раза пойдет налево, то по законам геометрии он вернется к тебе...

- Хм, а если налево четыре раза пойду я?

- Тогда ты вернешься к маме.

В психиатрической клинике. Сестра:

- Доктор, пациент из шестой палаты считает, что он волк. Что с ним делать?

- Да ничего особенного. Только не позволяйте ему посещать бабушку.

Есть мужчины, которые с понтом говорят: "Я один такой!". Смотрю я него и думаю: "Слава богу!".

Товарищи женщины, если вы на работу придете в слишком свободной одежде - остерегайтесь работающих механизмов.

Если в слишком облегающей - остерегайтесь механиков.