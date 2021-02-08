Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов

– У меня сын в полицию пошел работать.

– Ну и хорошо, будет у тебя знакомый полицейский.

– Ага, был сын, а теперь будет знакомый полицейский…

Она настолько воспитанная, что о привокзальном туалете говорит: “Излишне атмосферный”.

Люблю наши гостиницы. Всегда можно узнать, который час в Лондоне и Нью-Йорке, когда приходишь на ресепшн за кипятильником.

Как любила приговаривать Рива Соломоновна, кстати довольно мудрая женщина: – Если Вам, таки, от меня ничего не нужно, то и мне для Вас ничего не жалко.

Утром съесть горсточку риса и половинку яблока, ходить весь день гордиться собой и чувствовать необыкновенную лёгкость, только чтоб в 11 вечера сожрать кабана в шоколаде.