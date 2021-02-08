Ни секунды для печали: уморительные анекдоты на вечер

Если читать вслух названия товаров из каталога IKEA, можно вызвать демона, но он придёт разобранным.

Гражданин Семёнов полгода не мог наточить ножи, за что получил от жены двенадцать ударов тупым продолговатым предметом.

Совет дня: Добавьте в своё резюме то, что вы признавались человеком года журналом Таймс в 2006 году. P.S. В том году Таймс признал человеком года “каждого”

Диетологи: – Перед сном обманите желудок яблоком и ложитесь спать. Желудок: – Ок, размялись, разогревай котлетки, кого мы обманываем?

Крайне раздражает человек, который кусает при мне ногти. Особенно, если не свои.