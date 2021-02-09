Начните утро с улыбки: смешные анекдоты для позитивного настроения

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Вторник, 09.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Сижу дома, вдруг слышу – какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это моя одежда выходит из моды…

– Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдёт к гробу и скажет: “Специально умер, лишь бы нихрена не делать!”

Люблю эти статьи “Блюда, которые можно сделать из того что есть дома”, вам понадобятся: Корень мандрагоры, танец терпсихоры, деньги из офшоров, слёзы живодёра, разрешение вахтёра, просьбы прокурора и петрушка.

Когда падал метеорит, динозавры про него хотя бы новости не читали целыми днями, он просто жахнул и всё, без драмы и нагнетания. Вот было времечко.

Однажды холодильник начнёт мстить. Он будет приходить к вам каждые полчаса, открывать дверь в вашу комнату, пялиться на вас пару минут и уходить.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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