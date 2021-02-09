Начните утро с улыбки: смешные анекдоты для позитивного настроения

Сижу дома, вдруг слышу – какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это моя одежда выходит из моды…

– Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдёт к гробу и скажет: “Специально умер, лишь бы нихрена не делать!”

Люблю эти статьи “Блюда, которые можно сделать из того что есть дома”, вам понадобятся: Корень мандрагоры, танец терпсихоры, деньги из офшоров, слёзы живодёра, разрешение вахтёра, просьбы прокурора и петрушка.

Когда падал метеорит, динозавры про него хотя бы новости не читали целыми днями, он просто жахнул и всё, без драмы и нагнетания. Вот было времечко.

Однажды холодильник начнёт мстить. Он будет приходить к вам каждые полчаса, открывать дверь в вашу комнату, пялиться на вас пару минут и уходить.