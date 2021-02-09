Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка веселых анекдотов

Если бы не дистанционное обучение, сколько студентов так и не узнало бы, как зовут преподавателя.

Настолько привык быть нищебродом, что кажется, при ограблении ювелирного закидывал бы в сумку изделия подешевле и те, что по акции.

Если начальник говорит "Что я тебе всё должен объяснять как маленькому", значит, он сам не знает, как это сделать

– Фима, я твоя будущая жена!

– Рива, это по принуждению или по любви?

– Это, Фима, как сам решишь. Захочешь – по любви, не захочешь – по принуждению. Ты совершенно свободен в своем выборе.

– Записал свою жену на бокс.

– Ну и?

– Научился пылесосить, готовить, а от стирки я просто тащусь!