Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

– Почему ты рассталась с Петей?

– Он не давал мне того, чего я ожидала.

– А чего ты ожидала?

– Я не знаю. Он мне этого не давал…

В школе у нас был предмет “допризывная подготовка”, во время которого мальчиков учили ходить строевым шагом, а девочек оказывать первую помощь. Так что если вдруг кто-то при мне потеряет сознание, я смогу перед ним офигенно отмаршеровать.

Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть.

Подслушал, как водитель такси расстроился из-за того, что у них с женой не получается завести ребенка, так что оставил в машине своего племянника. Люблю творить добро!

– Можно ли как-то разогнать мой ноутбук?

– Ну… если положить его на ледяную горку и посильнее пнуть, то он может вполне прилично разогнаться.