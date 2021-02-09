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Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

– Почему ты рассталась с Петей?

– Он не давал мне того, чего я ожидала.

– А чего ты ожидала?

– Я не знаю. Он мне этого не давал…

 

В школе у нас был предмет “допризывная подготовка”, во время которого мальчиков учили ходить строевым шагом, а девочек оказывать первую помощь. Так что если вдруг кто-то при мне потеряет сознание, я смогу перед ним офигенно отмаршеровать.

Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть.

Подслушал, как водитель такси расстроился из-за того, что у них с женой не получается завести ребенка, так что оставил в машине своего племянника. Люблю творить добро!

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка веселых анекдотов

– Можно ли как-то разогнать мой ноутбук?

– Ну… если положить его на ледяную горку и посильнее пнуть, то он может вполне прилично разогнаться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 447

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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