Проснулся и тут же улыбнулся: уморительные утренние анекдоты

В администрации города выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

— Что тебе надобно, старче? — спросила Золотая Рыбка.

— Хочу с пенсии накопить на «Мерседес» — сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.

Не далее как вчера-позавчера друг (и я вместе с ним) кое-что пережил. В пятницу ему объявили об онкологии, в субботу утром на основании анализов установили что ее нет. а сообщили об этом в понедельник утром ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИТЬ ЧЕЛОВЕКА.

ааа: Если запах несвежий надо искать источники, а не заглушать. На площадке где курят освежитель вряд ли создадут приятный запах.

bbb: На площадке, где курят освежитель, я бы вообще старалась пореже появляться.

— Дорогая, с тобой я воплотил все свои ceксуальные фантазии, давай перейдем к твоим.

— Давай, милый! Я хочу золотые сережки с рубинами...