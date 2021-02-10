Проснулся и тут же улыбнулся: уморительные утренние анекдоты

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Среда, 10.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

В администрации города выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

— Что тебе надобно, старче? — спросила Золотая Рыбка.

— Хочу с пенсии накопить на «Мерседес» — сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.

Не далее как вчера-позавчера друг (и я вместе с ним) кое-что пережил. В пятницу ему объявили об онкологии, в субботу утром на основании анализов установили что ее нет. а сообщили об этом в понедельник утром ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИТЬ ЧЕЛОВЕКА.

ааа: Если запах несвежий надо искать источники, а не заглушать. На площадке где курят освежитель вряд ли создадут приятный запах.

bbb: На площадке, где курят освежитель, я бы вообще старалась пореже появляться.

Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

— Дорогая, с тобой я воплотил все свои ceксуальные фантазии, давай перейдем к твоим.

— Давай, милый! Я хочу золотые сережки с рубинами...

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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