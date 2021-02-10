Зарядитесь отменным настроением: подборка смешных анекдотов

– Катя, ну как можно прогулять всю зарплату за один день?!

– Бери деньги, пойдём покажу!!!

– Мам,а чем фея отличается от ведьмы?

– Настроением, дочь, исключительно настроением.

Если какой-то человек говорит вам "У нас есть выгодное предложение", то всегда уточняйте, выгодное для него или для вас.

Зима – мое любимое время года. Только зимой говорят: "ты жирный, потому тебе и не холодно" с некой завистью.

Знаете ли вы, что ваша татуировка продержится гораздо дольше, если вы потребуете в завещании, чтоб из вас сделали чучело?