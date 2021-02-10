Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Стропальщик Витя, надевая каску, говорит прорабу:

— Она прикрывает не мою голову, а вашу задницу.

Собственно, в этом и вся суть техники безопасности.

У тебя было когда-нибудь такое состояние, когда после вечеринки просыпаешься утром, башка трещит и во рту как будто кошки насрали? Так вот, опытные сомелье это называют "послевкусием"…

– Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.

– ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?!

– Блинчики.

Таня заняла деньги у любовника и купила гараж. Оформила на брата и сдает в аренду мужу. Крутится женщина как может.

Делая зарядку обратил внимание, что приседания - это вовсе не приседания, а самые что ни на есть вставания!