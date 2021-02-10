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Среда, 10.02.2021
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Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

Стропальщик Витя, надевая каску, говорит прорабу:

— Она прикрывает не мою голову, а вашу задницу.

Собственно, в этом и вся суть техники безопасности.

У тебя было когда-нибудь такое состояние, когда после вечеринки просыпаешься утром, башка трещит и во рту как будто кошки насрали? Так вот, опытные сомелье это называют "послевкусием"…

– Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.

– ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?!

– Блинчики.

Таня заняла деньги у любовника и купила гараж. Оформила на брата и сдает в аренду мужу. Крутится женщина как может.

Зарядитесь отменным настроением: подборка смешных анекдотов

Делая зарядку обратил внимание, что приседания - это вовсе не приседания, а самые что ни на есть вставания!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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