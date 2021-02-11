Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

Хомяк - животное, о котором говорят только в прошедшем времени. Заметил, что ни разу не слышал фразу "у меня есть хомяк", всегда это "у меня был хомяк".

Коля - счастливый водитель снегоуборочной машины. Его начальник - понимающий человек, и в такую погоду позволяет ему работать дистанционно.

- Всё, я с завтрашнего дня сажусь на диету! - заявила жена, протиснувшись в дверь комнаты.

- Я с удовольствием уступлю тебе это место, - ответил муж и вновь скрылся за торшером.

Самый неловкий момент в сексе, который когда-либо случался в моей жизни, выглядел как:

- Кто твой папочка?

- У меня отчим.

Самое неправдоподобное, что есть в ужастиках, — это то, что герои как-то обходятся без мата на протяжении всего фильма.