Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

Хомяк - животное, о котором говорят только в прошедшем времени. Заметил, что ни разу не слышал фразу "у меня есть хомяк", всегда это "у меня был хомяк".
Коля - счастливый водитель снегоуборочной машины. Его начальник - понимающий человек, и в такую погоду позволяет ему работать дистанционно.
- Всё, я с завтрашнего дня сажусь на диету! - заявила жена, протиснувшись в дверь комнаты.
- Я с удовольствием уступлю тебе это место, - ответил муж и вновь скрылся за торшером.
Самый неловкий момент в сексе, который когда-либо случался в моей жизни, выглядел как:
- Кто твой папочка?
- У меня отчим.
Самое неправдоподобное, что есть в ужастиках, — это то, что герои как-то обходятся без мата на протяжении всего фильма.