Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

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Четверг, 11.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Хомяк - животное, о котором говорят только в прошедшем времени. Заметил, что ни разу не слышал фразу "у меня есть хомяк", всегда это "у меня был хомяк".

Коля - счастливый водитель снегоуборочной машины. Его начальник - понимающий человек, и в такую погоду позволяет ему работать дистанционно.

- Всё, я с завтрашнего дня сажусь на диету! - заявила жена, протиснувшись в дверь комнаты.

- Я с удовольствием уступлю тебе это место, - ответил муж и вновь скрылся за торшером.

Самый неловкий момент в сексе, который когда-либо случался в моей жизни, выглядел как:

- Кто твой папочка?

- У меня отчим.

Самое неправдоподобное, что есть в ужастиках, — это то, что герои как-то обходятся без мата на протяжении всего фильма.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 478

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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