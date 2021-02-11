Ударная доза позитивных эмоций: анекдоты на день

Один из моих друзей установил стробоскоп в спальне. Говорит, что в сексе ничего не поменялось, но выглядит, как будто его жена двигается.

Две студентки снимали квартиру и решили поставить москитные сетки на окна, чтобы никто не залетел. Но, к сожалению, им обеим они не помогли.

Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.

- Нам бы стоило повесить все долги мира на одного парня, а затем убить его.

- Думаю, ты сейчас изобрел христианство.

- Как коронавирус изменил вашу жизнь?

- Я потерял работу, семью, дом.

- А какие положительные моменты?

- В маске я стал лучше выглядеть.