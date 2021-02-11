Ударная доза позитивных эмоций: анекдоты на день

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Четверг, 11.02.2021
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Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф

Один из моих друзей установил стробоскоп в спальне. Говорит, что в сексе ничего не поменялось, но выглядит, как будто его жена двигается.

Две студентки снимали квартиру и решили поставить москитные сетки на окна, чтобы никто не залетел. Но, к сожалению, им обеим они не помогли.

Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.

- Нам бы стоило повесить все долги мира на одного парня, а затем убить его.

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- Как коронавирус изменил вашу жизнь?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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