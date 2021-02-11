Ударная доза позитивных эмоций: анекдоты на день

Один из моих друзей установил стробоскоп в спальне. Говорит, что в сексе ничего не поменялось, но выглядит, как будто его жена двигается.
Две студентки снимали квартиру и решили поставить москитные сетки на окна, чтобы никто не залетел. Но, к сожалению, им обеим они не помогли.
Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.
- Нам бы стоило повесить все долги мира на одного парня, а затем убить его.
- Думаю, ты сейчас изобрел христианство.
- Как коронавирус изменил вашу жизнь?
- Я потерял работу, семью, дом.
- А какие положительные моменты?
- В маске я стал лучше выглядеть.