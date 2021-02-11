Разбавьте вечер яркими красками: новая веселая подборка анекдотов

Разводится заяц с зайчихой. Судья говорит зайцу:

- Объясните причину Вашего развода?

- А она косая!

- И что, Вы до свадьбы этого не замечали?

- Так я думал, что она мне глазки строит.

Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: "Дорогой, а ты мне изменял?", и ждут, когда твое сердце начнет биться быстрее.

Мать выговаривает учителю своего сына:

- Ну как Вы могли дать моему сыну задачу, в которой бутылка пива стоила 28 копеек?! Мой муж от волнения всю ночь не мог глаз сомкнуть!

Парень напрашивается к девушке в гости, та сомневается:

- А ты точно ко мне приставать не будешь?

- Не буду-не буду. Я даже презервативы не взял.

- А у меня есть.

Самая большая мужская ошибка - думать, что в отношениях с женщиной возможно состояние "все устаканилось".