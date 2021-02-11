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Разбавьте вечер яркими красками: новая веселая подборка анекдотов

Разбавьте вечер яркими красками: новая веселая подборка анекдотов
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Разводится заяц с зайчихой. Судья говорит зайцу:

- Объясните причину Вашего развода?

- А она косая!

- И что, Вы до свадьбы этого не замечали?

- Так я думал, что она мне глазки строит.

Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: "Дорогой, а ты мне изменял?", и ждут, когда твое сердце начнет биться быстрее.

Мать выговаривает учителю своего сына:

- Ну как Вы могли дать моему сыну задачу, в которой бутылка пива стоила 28 копеек?! Мой муж от волнения всю ночь не мог глаз сомкнуть!

Парень напрашивается к девушке в гости, та сомневается:

- А ты точно ко мне приставать не будешь?

- Не буду-не буду. Я даже презервативы не взял.

- А у меня есть.

Ударная доза позитивных эмоций: анекдоты на день

Самая большая мужская ошибка - думать, что в отношениях с женщиной возможно состояние "все устаканилось".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 390

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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