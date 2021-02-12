Пятница-развратница: лучшие шутки в это утро

Отец:
- Сын, тебя усыновили.
Сын:
- Я так и знал, я хочу встретиться со своими биологическими родителями.
- Мы - твои биологические родители, а теперь собирайся, новые родители заберут тебя через 20 минут.
- Шикарную ты друг свадьбу отгрохал, где столько денег взял?
- Да откладывал помаленьку на черный день, вот он и наступил!
Обнаружив в чемодане спиннинг, Алла подумала, что сейчас где-то Боря ловит рыбу на ее палку для селфи...
Хозяйке представляют очередного гостя:
- Это доктор Джонсон.
- Доктор? О, я очень рада, подскажите, я ночью часто просыпаюсь...
- Извините, но я доктор права, а не медицины.
- Да? Тогда скажите, а сколько сейчас дают за отравление мужа?
Ешьте все, что хотите. И если люди высмеивают ваш вес, то ешьте и их.