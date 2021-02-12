Пятница-развратница: лучшие шутки в это утро

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Пятница, 12.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Отец:

- Сын, тебя усыновили.

Сын:

- Я так и знал, я хочу встретиться со своими биологическими родителями.

- Мы - твои биологические родители, а теперь собирайся, новые родители заберут тебя через 20 минут.

- Шикарную ты друг свадьбу отгрохал, где столько денег взял?

- Да откладывал помаленьку на черный день, вот он и наступил!

Обнаружив в чемодане спиннинг, Алла подумала, что сейчас где-то Боря ловит рыбу на ее палку для селфи...

Хозяйке представляют очередного гостя:

- Это доктор Джонсон.

- Доктор? О, я очень рада, подскажите, я ночью часто просыпаюсь...

- Извините, но я доктор права, а не медицины.

- Да? Тогда скажите, а сколько сейчас дают за отравление мужа?

Разбавьте вечер яркими красками: новая веселая подборка анекдотов

Ешьте все, что хотите. И если люди высмеивают ваш вес, то ешьте и их.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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