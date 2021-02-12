Пятница-развратница: лучшие шутки в это утро

Отец:

- Сын, тебя усыновили.

Сын:

- Я так и знал, я хочу встретиться со своими биологическими родителями.

- Мы - твои биологические родители, а теперь собирайся, новые родители заберут тебя через 20 минут.

- Шикарную ты друг свадьбу отгрохал, где столько денег взял?

- Да откладывал помаленьку на черный день, вот он и наступил!

Обнаружив в чемодане спиннинг, Алла подумала, что сейчас где-то Боря ловит рыбу на ее палку для селфи...

Хозяйке представляют очередного гостя:

- Это доктор Джонсон.

- Доктор? О, я очень рада, подскажите, я ночью часто просыпаюсь...

- Извините, но я доктор права, а не медицины.

- Да? Тогда скажите, а сколько сейчас дают за отравление мужа?

Ешьте все, что хотите. И если люди высмеивают ваш вес, то ешьте и их.