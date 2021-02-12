Зарядитесь отменным настроением: новые анекдоты на день

Построй дом, вырасти сына, посади дерево! Не можешь? Тогда смастери скворечник, заведи хомячка и не забывай поливать кактус...

Жена уехала одна на курорт. Через неделю муж звонит:

- Сегодня ночью проснулся с огромным желанием.

- И что? Как справился?

- Да легко! Представил тебя - и отпустило...

- Сегодня я гулял в парке со своей собакой и встретил там мужчину в строгом костюме, также гуляющего со своей собакой. Теперь, моя собака смотрит на меня так, как будто я выгляжу как бомж...

Ехала девушка в автобусе, вся в слезах из-за несчастной любви. Маленький мальчик посмотрел на нее и произнес: "Ты плачешь, потому что ты жирная, да?".

Наконец-то женился учитель физкультуры, только вот незадача - его невеста так бросала букет, что по сей день все никак не уложится в норматив...