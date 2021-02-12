Зарядитесь отменным настроением: новые анекдоты на день

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Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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