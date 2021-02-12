Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты

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Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти...

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- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 464

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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