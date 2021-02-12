Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты

Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти...

Смотрите на экранах города новый эротический триллер "Чужой совсем не против Хищника".

- Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а чьи это глазки открываются? Ночью кричало, скакало, людям спать не давало...

- Люся, не подкалывай! Просто дай мне минералки...

Блюз - это когда хорошему человеку плохо.

Шансон - это когда хорошему человеку плохо в такси.

- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.