Смех без причины - признак хорошего настроения: новые анекдоты на утро

У моего подъезда поставили новые скамейки. Шел мимо, прикинул - минимум восемь бабко-мест!

Если вам не попадались настоящие мужчины - это еще не значит, что их нет. Он как гриб-трюфель, его искать надо, а козлы как мухоморы - яркие, и их далеко видно!

Хочется построить карьеру, получить образование, саморазвиваться и добиться всех целей, но с другой стороны хочется полежать.

Дочка с матерью идут мимо церкви:

- Мама, а что это за дом?

- Это Дом Божий.

- Ты же говорила, что Бог живет на небе?

- Ну да, а здесь он просто ведет бизнес.

Встречаются два знакомых бизнесмена:

- Ты как налоги заплатил?

- Да, заплатил.

- И что, теперь спишь?

- Нет.

- Почему?

- Да вот сижу объясняю налоговой, откуда взял столько денег, чтобы заплатить...