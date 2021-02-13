Смех без причины - признак хорошего настроения: новые анекдоты на утро

У моего подъезда поставили новые скамейки. Шел мимо, прикинул - минимум восемь бабко-мест!
Если вам не попадались настоящие мужчины - это еще не значит, что их нет. Он как гриб-трюфель, его искать надо, а козлы как мухоморы - яркие, и их далеко видно!
Хочется построить карьеру, получить образование, саморазвиваться и добиться всех целей, но с другой стороны хочется полежать.
Дочка с матерью идут мимо церкви:
- Мама, а что это за дом?
- Это Дом Божий.
- Ты же говорила, что Бог живет на небе?
- Ну да, а здесь он просто ведет бизнес.
Встречаются два знакомых бизнесмена:
- Ты как налоги заплатил?
- Да, заплатил.
- И что, теперь спишь?
- Нет.
- Почему?
- Да вот сижу объясняю налоговой, откуда взял столько денег, чтобы заплатить...