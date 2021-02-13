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Суббота, 13.02.2021
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От грусти не останется и следа: новая порция юморных анекдотов
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф

Предложил знакомой переписываться с помощью настоящих бумажных писем, мол романтично и все такое...

Она долго молчала, а потом ответила: "Ты в тюрьме?".

Сидят два мужика, разговаривают, пьют чай. Один говорит:

- Жизнь похожа на кружку чая...

- Почему?

- Да хрен его знает, я же не философ!

Разговор двух подруг:

- Мне кажется, ты поправилась.

- Это я уже похудела! Видела бы ты меня сразу после карантина - просто, как ты сейчас.

- Сегодня в автобусе кондуктор смотрел на меня так, будто я не заплатил за проезд.

- А ты что, заплатил?

- Нет. Но смотрел я на него так, будто заплатил.

Смех без причины - признак хорошего настроения: новые анекдоты на утро

Автомобилисты ругаются:

- Да я щас твоему автомобилю глаз на жопу натяну!

- Поздно, у нее сзади уже стоит видеокамера.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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