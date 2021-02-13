От грусти не останется и следа: новая порция юморных анекдотов

Предложил знакомой переписываться с помощью настоящих бумажных писем, мол романтично и все такое...
Она долго молчала, а потом ответила: "Ты в тюрьме?".
Сидят два мужика, разговаривают, пьют чай. Один говорит:
- Жизнь похожа на кружку чая...
- Почему?
- Да хрен его знает, я же не философ!
Разговор двух подруг:
- Мне кажется, ты поправилась.
- Это я уже похудела! Видела бы ты меня сразу после карантина - просто, как ты сейчас.
- Сегодня в автобусе кондуктор смотрел на меня так, будто я не заплатил за проезд.
- А ты что, заплатил?
- Нет. Но смотрел я на него так, будто заплатил.
Автомобилисты ругаются:
- Да я щас твоему автомобилю глаз на жопу натяну!
- Поздно, у нее сзади уже стоит видеокамера.