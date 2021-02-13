Пускай улыбка не сходит с вашего лица: новые шутки на вечер

Рабочие котельной в случае невыплаты заработной платы угрожают работать все лето.

На театральной тусовке артисты театра Куклачева нассали в ботинки артистам всех других театров.

Говорят завтра ураган, шторм, непогода. Дураки не поедут, а я самый хитрый буду ехать как король... Так считают все идиоты, часами стоящие в пробках в снегопад.

Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый может рассуждать на любые темы.

Это в 20 ты надеешься, что тайна, которую скрывает симпатичный тебе человек - это что-то хорошее или хотя бы интригующее. В 32 ты понимаешь, что это либо ребенок, либо жена, либо диабет.