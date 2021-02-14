Любви все возрасты попкорны: свежие анекдоты

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Воскресенье, 14.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

А вы тоже втайне надеетесь, что уже переболели коронавирусной инфекцией в легкой ненавязчивой форме и не заметили этого?

Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом обнаружил, что забыл дома полотенце. Стоит, растерянно шарит глазами по сторонам. Вдруг видит - табличка:

"Занавесками не вытираться!"

- О! А это - мысль!

Помню, я как-то хотел поступить на филологический, но ихний декан был против. ХЗ почему.

Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!

- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление: "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.

Пускай улыбка не сходит с вашего лица: новые шутки на вечер

Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру оформляйте лучше на себя.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 435

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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