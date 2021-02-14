Пусть это воскресенье запомнится надолго: подборка анекдотов, которая улыбнет

Ночью жена будит своего мужа:

- Дорогой! Мне кажется, что у нас кто-то пищит. Может это мышь?

- И что, ты хочешь, чтобы я ее смазал?

Не хочу сказать, что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он единственный сидит.

Разговаривают две собаки:

- Я слышала, ты своего хозяина укусила.

- Да.

- Но почему?!

- Он надел мою медаль.

Надо было идти учиться в педагогический. Сейчас бы сидела в школе на уроке труда и бухала из-под стола, пока дети учатся вышивать.

- Почему блондинки погибают прежде чем приезжает помощь?

- Набирая "911" они не могут найти кнопку "11".