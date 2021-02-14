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Воскресенье, 14.02.2021
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Этот прикол оценил даже слон: анекдоты на вечер

Этот прикол оценил даже слон: анекдоты на вечер
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

- Ой! Ну какие эти мужики сволочи, ни одной юбки не пропускают!

- Не скажи, мой муж не такой! Будет рядом с голой женщиной лежать и не прикоснется.

- Ага, рассказывай сказки!

- Да я по себе знаю!

Врач говорит больному:

- Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным сексом, играть в карты...

- Доктор, скажите честно: тут уже была моя Софочка?

Я пью не больше ста граммов, но, выпив сто грамм, я становлюсь другим человеком, а этот другой пьет очень много.

Две подруги:

- Правда ли, что родные твоего возлюбленного тебя ненавидят?

- Правда. Его жена готова задушить меня голыми руками...

Пусть это воскресенье запомнится надолго: подборка анекдотов, которая улыбнет

Мужики! Если ваша жена дура, то виноваты в этом только вы. Потому, что именно вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 314

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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