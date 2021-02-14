Этот прикол оценил даже слон: анекдоты на вечер

- Ой! Ну какие эти мужики сволочи, ни одной юбки не пропускают!
- Не скажи, мой муж не такой! Будет рядом с голой женщиной лежать и не прикоснется.
- Ага, рассказывай сказки!
- Да я по себе знаю!
Врач говорит больному:
- Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным сексом, играть в карты...
- Доктор, скажите честно: тут уже была моя Софочка?
Я пью не больше ста граммов, но, выпив сто грамм, я становлюсь другим человеком, а этот другой пьет очень много.
Две подруги:
- Правда ли, что родные твоего возлюбленного тебя ненавидят?
- Правда. Его жена готова задушить меня голыми руками...
Мужики! Если ваша жена дура, то виноваты в этом только вы. Потому, что именно вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.