Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: анекдоты

Волк съел бабушку, переоделся в ее платье, лег в ее постель... Но серый и не предполагал, что у бабушки есть такой озорной дедушка!

- Почему у вашей детской кроватки такие высокие ножки?

- Чтобы мы могли проснуться от шума, когда ребенок из нее выпадет.

Врач говорит тучному пациенту:

- Вот ваши таблетки от ожирения. В банке 300 штук. Принимать их не надо.

- Но доктор, в таком случае как они мне помогут?

- Очень просто. Дважды в день высыпайте всю банку на пол. Потом наклоняйтесь и собирайте их. По одной.

Пришел муж домой, еле на ногах, зашел на кухню к жене. Кулаком по столу - бах:

- Кто в доме хозяин?!

Та его сковородкой по голове, вырубился, лежит.

Заходит соседка в гости:

- А че это он посреди кухни лежит?

- Хозяин же, где хочет, там и лежит.

Услышав крик жены "Гадина, кто мне в кроссовки нассал?!", мой Васька сразу же превратился в кота Шредингера - он вроде бы и есть, но его, как бы и нет...