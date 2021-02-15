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Понедельник, 15.02.2021
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Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: анекдоты

Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Волк съел бабушку, переоделся в ее платье, лег в ее постель... Но серый и не предполагал, что у бабушки есть такой озорной дедушка!

- Почему у вашей детской кроватки такие высокие ножки?

- Чтобы мы могли проснуться от шума, когда ребенок из нее выпадет.

Врач говорит тучному пациенту:

- Вот ваши таблетки от ожирения. В банке 300 штук. Принимать их не надо.

- Но доктор, в таком случае как они мне помогут?

- Очень просто. Дважды в день высыпайте всю банку на пол. Потом наклоняйтесь и собирайте их. По одной.

Пришел муж домой, еле на ногах, зашел на кухню к жене. Кулаком по столу - бах:

- Кто в доме хозяин?!

Та его сковородкой по голове, вырубился, лежит.

Заходит соседка в гости:

- А че это он посреди кухни лежит?

- Хозяин же, где хочет, там и лежит.

Этот прикол оценил даже слон: анекдоты на вечер

Услышав крик жены "Гадина, кто мне в кроссовки нассал?!", мой Васька сразу же превратился в кота Шредингера - он вроде бы и есть, но его, как бы и нет...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 56

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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