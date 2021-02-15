Да будет смех: подборка уморительных анекдотов

Купаться в лучах славы лучше всего вдвоем – один купается, второй сторожит вещи.

Исследования, проведенные ассоциацией независимых проктологов, показали, что в 98,3 % случаев термин «геморрой» используется не по назначению.

Вчера, когда я сдал тест на коронавирус, врач спросила меня заметил ли я потерю вкуса. Я ответил, что нет и всегда так выглядел.

– Чем отличается шотландский виски от самогона??

– Понтами, господа… только понтами.

После 30 наступает возраст, когда даже плохая подушка может сделать вас калекой на несколько недель