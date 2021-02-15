Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты, которые поднимут ваше настроение

— Мой начальник зовет меня "Компьютер". И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

Вот говорят — не открывайте зеленку зубами. Я вам больше скажу, лучше вообще ее нахрен не трогайте.

Недавно ездили с мамой на день рождения к брату, мама вызвала такси. Приезжает машина с детским креслом: оказывается, на вопрос оператора "Вы с ребенком едете? " мама ответила: "Да". Мне 23.

Сейчас модно говорить не "дураки", а "энтузиасты. у нас теперь две проблемы: энтузиасты и рельеф.

В детстве все мечтают найти миллион, потом мечтают его заработать, и только окончательно повзрослев прикидывают, как его спереть.