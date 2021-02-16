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Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Посмейтесь вместе с нами: подборка забавных анекдотов

Посмейтесь вместе с нами: подборка забавных анекдотов
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф

Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих — хорошее зрение, а безмозглый может рассуждать на любые темы.  

Чтобы муж сразу после ceкса не отворачивался к стенке, Галя на стенку повесила фото своей мамы.  

Наконец-то выяснилось, кто пишет на дверях Пенсионного фонда "Цой жив". Это делает пенсионер Иван Иванович Цой, которому вот уже третий месяц не выплачивают пенсию.

— Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом? — Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм еще коронавирус попадет, он просто встанет в очередь.

Только позитив и отличное настроение: веселые анекдоты на утро

— Чуть-чуть не дотянула, и мой сыночек родился 1-го августа, когда Меркурий был еще в ретрограде. Очень переживаю — помогите, пожалуйста, разобраться: как это может повлиять на судьбу моего сына. Заранее спасибо.

— Меркурий в ретрограде в данной ситуации — весьма тревожное состояние. Высока вероятность того, что ребенка будет воспитывать еб@нутая мамаша.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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