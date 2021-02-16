Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты

В больнице:

- Доктор, а мне операцию будет делать хороший хирург?

- Вам операцию будет делать академик!

- Ой как здорово, а почему мне такая честь?

- У Вас сложный случай, если Вы помрете нам придется отвечать, а ему ничего не будет.

У моего знакомого Миши брат-близнец записан в телефоне как "Коля Запчасти".

- Выходи, там такой классный снежок выпал.

- Не хочу.

- Все радуются, толкают свои машины.

- Нет.

- Б..я, Петрович, выходи убирай снег - ты дворник!

Мой подзащитный был в маске во время ограбления не для того чтобы скрыть своё лицо, а согласно правилам норм и требований при пандемии.

Взрослая жизнь — это когда отправляешь друзьям не смешные картинки, а смешные вакансии.