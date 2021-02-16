Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты

В больнице:
- Доктор, а мне операцию будет делать хороший хирург?
- Вам операцию будет делать академик!
- Ой как здорово, а почему мне такая честь?
- У Вас сложный случай, если Вы помрете нам придется отвечать, а ему ничего не будет.
У моего знакомого Миши брат-близнец записан в телефоне как "Коля Запчасти".
- Выходи, там такой классный снежок выпал.
- Не хочу.
- Все радуются, толкают свои машины.
- Нет.
- Б..я, Петрович, выходи убирай снег - ты дворник!
Мой подзащитный был в маске во время ограбления не для того чтобы скрыть своё лицо, а согласно правилам норм и требований при пандемии.
Взрослая жизнь — это когда отправляешь друзьям не смешные картинки, а смешные вакансии.