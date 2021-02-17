Свежие шутки на любой вкус: уморительные утренние анекдоты

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Среда, 17.02.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме.

Звонок в дежурную часть:

— Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по адресу Ленина 3 кв. 47?

— Да, имели место нарушения общественного спокойствия, громкая музыка...

— Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть еще раз заедут, забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят!!!

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Олег с Ольгой расстались красиво.

Сегодня у метро видел. Стоит настоящий негр, а у него на шее висит реклама какого-то солярия и большими буквами написано "Я загорел здесь!"

Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты 

Разговор двух подруг: — Мне кажется, ты поправилась. — Это я уже похудела! Видела бы ты меня сразу после карантина — просто, как ты сейчас.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 367

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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