Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

А помните, в детстве, когда к вам приходили гости, там всегда был пьяненький дядя, но с ним было весело. Так вот сейчас – я этот дядя.

Мимо пролетели две вороны, у каждой в клюве по пластиковому стаканчику. Умом я понимаю, что они распотрошили мусорные баки, но душой переживаю, что где-то наливают без меня.

В детстве я ужасно переживал из-за людей занимающихся скандинавской ходьбой потому что думал что у них не хватило денег на лыжи и поэтому они ходят с лыжными палками и делают вид что катаются.

– Интересно с чего это у современных рэперов пошла мода делать татухи на лицах?

– Да понятное дело, с чего. Прыщи юношеские скрывают

Меня не удивило, когда одна моя подруга попросила у другой отвертку, но когда вторая достала ее из сумочки...