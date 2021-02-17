Ты - не ты, когда грустишь: смешные вечерние анекдоты

Бабушка в деревне нарадоваться этим летом не могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил. Помнят еще руки старые навыки "Тетриса" .

Греко-римская борьба - это внутренняя борьба между желанием съездить в Рим и необходимостью купить гречку.

В детстве я понял главное.

Все, кто младше тебя хотя бы на год, - тупые, и их надо учить жизни; все, кто старше тебя хотя бы на год - ту Я бы с радостью вступил в брак со своей девушкой, если бы не одна маленькая проблема - жена... пые, и пытаются учить тебя жизни.

"Не бывает некрасивых женщин, - говорил Адам, - потому что их всего одна".

Говорю сыну:

- Сейчас пойду за пельмендосами!

- Только чтобы были супер!

- А если не будет надписи «супер»?

- Так напиши!