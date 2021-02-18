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Четверг, 18.02.2021
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Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты, которые заставят Вас хохотать

Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты, которые заставят Вас хохотать
06:00 Сегодня Телеграф

Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут бактерии, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься.

На первом свидании мужчина обычно выбирает момент, когда плавно перейти на «ты». Женщины же идут гораздо дальше и уже планируют, когда перейти на «мы».

— Угостите девушку бокалом красного вина?

— Не, у меня в квартире не убрано.

— При чем тут это?

— Тем более, если ни при чем.

Пересматривали с ребенком в тысячный раз мультик «Простоквашино». Стал замечать интересные вещи — мама с папой, обсуждая, почему у них пропал мальчик, моют посуду. Посуды столько, что явно после гостей... Наверняка праздновали.

Ты - не ты, когда грустишь: смешные вечерние анекдоты

— Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.

— Только через мой труп.

— Звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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