Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты, которые заставят Вас хохотать

Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут бактерии, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься.

На первом свидании мужчина обычно выбирает момент, когда плавно перейти на «ты». Женщины же идут гораздо дальше и уже планируют, когда перейти на «мы».

— Угостите девушку бокалом красного вина?

— Не, у меня в квартире не убрано.

— При чем тут это?

— Тем более, если ни при чем.

Пересматривали с ребенком в тысячный раз мультик «Простоквашино». Стал замечать интересные вещи — мама с папой, обсуждая, почему у них пропал мальчик, моют посуду. Посуды столько, что явно после гостей... Наверняка праздновали.

— Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.

— Только через мой труп.

— Звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну.