Лучик позитива вам в дом: лучшие анекдоты на день

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного - мусора.

- Мне претит вещизм, накопительство и любая материальная мишура, мешающая духовному развитию и созерцанию прекрасного.

- Нищеброд?

- Да.

- Будешь над гробом говорить, помни: о покойном либо ничего, либо хорошо.

- Вот и ушел от нас дорогой Яков Моисеевич, но это ничего, это даже хорошо.

Пациент жалуется врачу на то, что ничего не слышит правым ухом. Осмотрев его, доктор с помощью специальных инструментов извлекает из уха медицинскую свечку, о чем с изумлением и сообщает пациенту.

- Спасибо огромное, доктор! Теперь я знаю, где искать мой слуховой аппарат.

Смотрю на своих детей и думаю, что поговорка - "Яблоко от яблони недалеко падает" не совсем правильная, теперь она должна звучать так - "Яблоко с яблони падать не хочет".