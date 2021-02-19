Утренний луч позитива: новая порция анекдотов подарит хорошее настроение

- Такое чувство, что кто-то в мое отсутствие приходит в мой дом и свистит, свистит, свистит, сволочь!
А Вы правда сантехник?
- Правда!
- А скажите что-нибудь на своем, на сантехническом.
- Это какой криворукий урод тут вам так все сделал?!
В жизни нормального человека бывает три переходных возраста.
На первом он переходит с молочных смесей на шипучие напитки.
На втором он переходит с шипучих напитков на крепкие.
На третьем он переходит с крепких напитков на валидол.
Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Неправда, я посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь: зачем я его смотрел?!
Дворник дядя Гоша любил цитировать Пушкина. Как только портилась погода, выходил он во двор и декламировал: "Буря мглою небо кроет".
А дальше крыл непогоду своими словами.