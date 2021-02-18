Фабрика шуток-прибауток: новые вечерние анекдоты

- Если вдруг завтра начнется ядерная война, вы готовы к ней? У вас есть план на случай такого сценария?

- Простыня есть, где ближайшее кладбище - знаю.

А помните, в детстве, когда к вам в приходили гости, там всегда был пьяненький дядя, но с ним было весело. Так вот сейчас - я этот дядя.

Говорят, коты помогают снять стресс. И ведь действительно, пнешь засранца, и сразу станет легче!

Я думаю, в аду есть отдельный чан для сотрудников, которые высылают карточку организации со всеми данными по счетам в виде фотографии листочка, лежащего на столе.

У моего знакомого Миши брат-близнец записан в телефоне как "Коля Запчасти".