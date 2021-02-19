Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день

Просто ненавижу декабрь и февраль, я бы и январь ненавидел, но там 10 дней на работу ходить не надо.

Только сейчас, получая квитанции ЖКХ, понял почему батя всегда орал, когда я забывал выключать свет, или воду.

У всех тревожных людей есть история о том как в них кинули мяч на физре в школе.

На кровати лежал пьяный Петрович. В нем боролись два человека: один хотел спать, другой какать. Победили оба

Если мужчина не видел, как его женщина танцует пьяной, то можно считать, что он нихрена о ней не знает.