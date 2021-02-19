Настроение отличное: забавные анекдоты на вечер

— Что будете пить, сэр? Настойку или наливку?

— Если вы настаиваете, то настойку, а если наливаете, то наливку.

— У нас самообслуживание, сэр.

— Тогда самогонку.

Понял, что мы с друзьями начали стареть, когда на дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь только начинается».

– Папочка, я когда вырасту, буду такой же красивой, как ты!

– Ну, я думаю ты будешь такой же красивой, как мама.

– Не-е-е, как мама это долго! Я видела, как она – сначала крем, потом тушь, потом помаду… А ты встал, умылся и уже красивый!

Недавно покупал с девушкой нижнее белье. Она мне показала размеры лифчика, а там вместо размеров какие-то логарифмы, матрицы. Мне кажется девушка, которая ходит без лифчика, просто не смогла понять какой у неё размер.

Вещи которые нам жалко выбросить — хлам. То что не хватило духу выбросить родителям — винтаж. То что пожалели выбросить дедушка с бабушкой — антиквариат.