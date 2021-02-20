Пускай улыбка не сходит с лица: уморительные анекдоты на утро

В военкомате: — Ваше образование? — Образовался я в процессе слияния яйцеклетки со сперматозоидом.

Девушки — самые добрые в мире существа, они могут простить любого парня, даже если он ни в чем не виноват.

— Ментяра поганый! Мразь мусорская! Петушара голимый, под шконкой кукарекал бы, да легавые своих не вяжут!

— Дорогая, я как-то по-другому представлял себе твою ролевую игру "Полицейский поймал маленькую воровку"...

Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.

Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.

Факт: все языки распространяются со скоростью звука, кроме языка жестов глухонемых, он распространяется со скоростью света.