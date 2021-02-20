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Суббота, 20.02.2021
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Пускай улыбка не сходит с лица: уморительные анекдоты на утро

Пускай улыбка не сходит с лица: уморительные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

В военкомате: — Ваше образование? — Образовался я в процессе слияния яйцеклетки со сперматозоидом.

Девушки — самые добрые в мире существа, они могут простить любого парня, даже если он ни в чем не виноват.

— Ментяра поганый! Мразь мусорская! Петушара голимый, под шконкой кукарекал бы, да легавые своих не вяжут!

— Дорогая, я как-то по-другому представлял себе твою ролевую игру "Полицейский поймал маленькую воровку"...

Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.

Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.

Настроение отличное: забавные анекдоты на вечер

Факт: все языки распространяются со скоростью звука, кроме языка жестов глухонемых, он распространяется со скоростью света.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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