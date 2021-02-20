Ударная доза веселья в субботу: веселые анекдоты

Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.

Разговаривают двое приятелей.

– Ну, всё, жизнь удалась, можно сказать, дом я построил, сына вырастил.

– А как насчёт дерева?

– А вот с деревом я разведусь.

Ну, всё-всё, мы всё поняли. Верните уже глобальное потепление, а то пипец как холодно.

Хочу назвать сына Гена и сразу дать ему погоняло модифицированный.

Если вам покажется, что вы тупой, то знайте: Мой парень ушёл в ванную, чтоб тайком от меня прослушать голосовуху от своей левой тёлки, но забыл, что его телефон подключен к колонке в комнате, где сидела я.