Время немного повеселиться: вечерние анекдоты

Вчера, сделав первый глоток виски с колой, я задумался: "Блин, и почему я этого не делал так долго?". Сегодня, проснувшись почти в час дня и не сумев встать с кровати, я вспомнил почему.

А я жаворонок поневоле. Встаю с первыми петухами. То один петух под окном заорет, то другой за стеной музон врубит.

- Юра не поедет на рыбалку. У него голова болит! - сказала его жена, вытирая погнутую сковородку.

Максимум, что я могу дать детям - это ремня.

Я в основном фанфики по Библии читал, так что не знаю, как на самом деле было.