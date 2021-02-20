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Суббота, 20.02.2021
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Время немного повеселиться: вечерние анекдоты

Время немного повеселиться: вечерние анекдоты
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Вчера, сделав первый глоток виски с колой, я задумался: "Блин, и почему я этого не делал так долго?". Сегодня, проснувшись почти в час дня и не сумев встать с кровати, я вспомнил почему.

А я жаворонок поневоле. Встаю с первыми петухами. То один петух под окном заорет, то другой за стеной музон врубит.

- Юра не поедет на рыбалку. У него голова болит! - сказала его жена, вытирая погнутую сковородку.

Максимум, что я могу дать детям - это ремня.

Ударная доза веселья в субботу: веселые анекдоты

Я в основном фанфики по Библии читал, так что не знаю, как на самом деле было.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 580

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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