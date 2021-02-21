Начинаем утро правильно: новые анекдоты для отличного настроения

Кошка, сидя на ноуте, умудрилась в поисковике найти вакансию на инженера автоматизации на языке программирования Питон. По-моему, она что-то от меня скрывает...

Как объяснить коту, что культура выпрашивания корма при наполовину полной миске должна умереть?

Продаю котят. Две недели от роду. Как оказалось, умеют плавать и обладают развитым коллективным разумом.

Женщина приходит к психологу и говорит:

- Доктор, вот смотрю я на себя и думаю, что я старая, толстая и страшная. Что со мной?

- Это называется прозрение.

Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.