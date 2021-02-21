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Воскресенье, 21.02.2021
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Заряд позитива на день: новая порция анекдотов

Заряд позитива на день: новая порция анекдотов
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

Программисты много зарабатывают, это правда.

Можно заработать остеохондроз, туннельный синдром, нервный срыв и все это к 25!

Начальник отдела кадров распекает опоздавшего на работу сотрудника:

- Уже полдень, а вы только сейчас явились на работу.

- Ох, знаете, что со мной случилось? Я целых десять часов был в бессознательном состоянии.

- Что с вами произошло?

- Спал как убитый.

Детьми надо обзаводиться чем позже, тем лучше, чтобы в дальнейшем досаждать им своим присутствием как можно меньше.

В платежку за коммуналку хоть бы гостинчик какой-нибудь клали, конфетку там или леденец, чтобы не так больно было...

Начинаем утро правильно: новые анекдоты для отличного настроения

Стоят сугробы машин во дворе. Кто бы придумал технологию, чтобы машины могли встряхнуться как собака после ванны и самораскопаться?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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