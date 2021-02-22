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Понедельник, 22.02.2021
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С добрым утром: бодрящая подборка новых анекдотов

С добрым утром: бодрящая подборка новых анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

- Мы ругались с моей девушкой, и потом она признала, что я прав. Что мне делать? Я никогда раньше не был в такой ситуации.

- Извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав.

- Моего папу, когда он мыл посуду, засосало в сливное отверстие, и всплыл он только у соседки в ванной, прямо когда она мылась. Ну, по крайней мере, он так маме рассказывал...

Девушки, если парень останавливает Counter-Strike, чтобы ответить на ваше сообщение - выходите за него замуж!

Я не собираюсь искать гребаную ракушку, чтобы услышать океан. Если он хочет мне что-то сказать, пусть говорит в лицо, воды кусок.

Разбавьте этот вечер яркими красками с лучшими анекдотами

Идет наркоман по городу, тут на него неожиданно налетает конь, затем лось и напоследок слон. Наркоман в недоумении, и тут он слышит вдалеке чей-то голос:

- Отойди нахрен от карусели!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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